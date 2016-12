"Existían alternativas para encontrar un camino que, sin desfinanciar a las provincias, permitan solucionar justos reclamos de los trabajadores que pagan o pagarían impuesto a las ganancias Felizmente, ese camino se ha recorrido y, seguramente, tengamos muy pronto una ley superadora ", sostuvoen un comunicado de prensa.El mandatario provincial no pudo participar de las reunión de este martes en Casa de Gobierno, debido a una "fuerte indisposición" y en su reemplazo fue el vicegobernador salteño,"Ya no hay espacio para posiciones que no impliquen consenso y que sean esgrimidas como verdades absolutas. Todo se debe hablar y discutir con la única razón que nos debe ocupar:comunicó Urtubey.