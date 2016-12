El Bailando 2016 concluyó este lunes con el triunfo de Pedro Alfonso y Flor Vigna. Terminado el certamen, Marcelo Tinelli destacó a las revelaciones del show este año.

"La revelación yo creo que fue El Polaco. No esperaba que llegara tan lejos, me pareció que no le iba a dar y empezó a crecer. Me pareció increíble lo que hizo y es más, me encantaría que el año que viene pueda volver a bailar. También María del Cerro hizo un muy buen año", aseguró.





