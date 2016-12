Embed Agregó a su madre al grupo familiar de WhatsApp y su primer mensaje se viralizó #MamáSabe https://t.co/d90SjP4ewN pic.twitter.com/u3bHfSgdvV — minutouno (@minutounocom) September 8, 2016

Si se confirmaran las preocupaciones preliminares de la CE,según un comunicado de la CE.El Ejecutivo comunitario indicó que durante la investigación del proyecto de compra de WhatsApp por Facebook examinó entre otros elementos la posibilidad deEn su notificación de la operación en agosto de 2014 y en respuesta a su petición de información, Facebook indicó a la CE que no estaba en condiciones "deAunque la CE tuvo en cuenta esta información en su examen de la operación, no se basó de manera exclusiva en ella cuando la aprobó, precisó el Ejecutivo comunitario.En agosto de 2016 WhatsApp anunció, al actualizar sus condiciones generales de uso y su política de confidencialidad, la posibilidad de asociar los números de teléfono de los usuarios de WhatsApp a los perfiles de identidades de Facebook., al permitir por ejemplo a Facebook hacer mejores propuestas de amigos o incluir publicidad más pertinente sobre las cuentas de Facebook de los usuarios de WhatsApp.En el pliego de cargos remitido, la CE estima que, a título preliminar, frente a afirmaciones de Facebook y la respuesta dada por esta empresa durante el examen de la operación, la posibilidad técnica de asociar automáticamente las identidades de los usuarios de Facebook con las de los de WhatsApp ya existía en 2014."En esta etapa, la CE teme por tanto que Facebook haya suministrado, deliberadamente o por negligencia, informaciones inexactas o engañosas a la Comisión, violando las obligaciones que le conciernen", según el reglamento de la UE sobre concentraciones."Las empresas deben aportar informaciones exactas a la CE durante las investigaciones sobre las concentraciones. Se deben tomar esta obligación en serio. El examen objetivo y en tiempo útil de las operaciones de concentración por parte de la CE dependen de la exactitud de las informaciones aportadas por las empresas afectadas.En este caso preciso, la CE estima a título preliminar que Facebook le ha suministrado datos inexactos o engañosos en la investigación sobre la compra de WhatsApp.La CE subrayó la importancia de las notificaciones y las peticiones de información, al ser las principales fuentes de información para los exámenes que lleva a cabo esta institución y la importancia de poder confiar en la exactitud de esas informaciones.El Ejecutivo comunitario indicó que la decisión de la CE de octubre de 2014 de autorizar la compra de WhatsApp por Facebook se basó en numerosos factores, no limitados a la posibilidad de asociar las cuentas del usuario y que la presente investigación no tendrá incidencia en esa decisión, "que sigue siendo válida".Tampoco está relacionada, según Bruselas, con temas que afecten a la protección de datos o del consumidor.