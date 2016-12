Griselda Siciliani pasa por un momento especial de su vida. El 2016 la tuvo protagonizando la exitosa ficción Educando a Nina y, en el plano personal, con su separación de Adrián Suar.

La actriz termina el año desnudándose para una producción: "Fue un año muy feliz en lo laboral. No sé si el mejor, porque siempre cuando termina cada año me parece el mejor. Esa es una parte mía optimista y también es una suerte, porque significa que siempre me tocan proyectos mejores, oportunidades que llegan y son increíbles. Lo que tuvo Nina es que para mí fue muy importante a nivel actoral y para el público también, lo que fue una gran coincidencia. La repercusión y lo popular es todo un ítem, además de lo artístico. Y, en ese sentido, Nina tuvo todo".





