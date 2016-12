Embed Las fotos de la reconciliación de Coki Ramírez y Pato Cabrera http://t.co/6UKuWjUcrp — minutouno (@minutounocom) 19 de febrero de 2015

El caso será investigado en una fiscalía ordinaria y no pasará a las fiscalías de Violencia Familiar, al no cumplir con los criterios de riesgo dispuestos por el Ministerio Público Fiscal, explicaron fuentes judiciales a, luego de que en la madrugada el golfista supuestamente agrediera a su pareja, una joven que sería policía. Según relatos policiales y judiciales,, desde su casa situada junto al Golf de Villa Allende,La mujer vive en un barrio cerrado de la zona y fue a socorrerlo, pero en una estación de servicio se encontró con la camioneta del "Pato", quien habría estado dialogando con otra mujer. A raíz de esto, informó La Voz, se habría generado una discusión que fue subiendo de tono yLa joven se adelantó y lo alcanzó en la guardia del complejo donde vive, lugar donde sostiene que Cabrera, fuera de sí, la insultó y la golpeó.Desde esa sede se emitió la citación a indagatoria a Cabrera, cuya fecha aún no fue definida.Cabrera, de 47 años, es un golfista de elite que juega principalmente en el PGA Tour de los Estados Unidos y en 2007 se llevó uno de los cuatro majors del año, el US Open, y el 12 de abril del 2009 se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Masters de Augusta.