Camila Mendes Ribeiro sorprendió a todos cuando trató a Fernando Carrillo, con quien bailó en Showmatch, de acosador.

El actor venezolano hizo su descargo. "De Camila me sorprende mucho esto porque yo he sido su amigo, la he apoyado, la traté como una dama a ella, a su equipo y nuestra profesora Nadia. Soy un caballero. Siempre estuve pendiente de que estuvieran bien, atenderlas, llevarles regalos cuando viajaba y consentirlas, porque así soy. Entonces, esto es totalmente falso. Estoy seguro de que en algún momento saldrá a aclararlo y desmentirlo", aseveró.





