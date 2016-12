Tras la fuerte controversia que generó el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias de la oposición, finalmente este jueves se sancionó una proyecto alternativo consensuado entre el gobierno nacional, la CGT, los gobernadores y parte de los bloques opositores.La iniciativa alternativa que se vio obligado a impulsar el gobierno de Mauricio Macri luego de que su proyecto original y su negativa a introducirle modificaciones generara una fuerte rechazo opositor, fue aprobada por 166 votos afirmativos, 5 negativos y 3 abstenciones.El Frente para la Victoria no estuvo presente en el recinto al momento de la votación.La iniciativa consensuada entre el gobierno nacional, la CGT y los gobernadores consiguió finalmente el respaldo del Frente Renovador de Sergio Massa, el bloque Justicialista de Diego Bossio y el progresismo liderado por Margarita Stolbizer y Alicia Ciciliani.El Frente de Izquierda rechazó la iniciativa mientras que Compromiso Federal se abstuvo.El kirchnerismo abandonó el recinto cuando perdió una votación con la que pretendía colocar al tope de orden de debate el dictamen de minoría. Sólo los sanjuaninos, con José Luis Gioja, a la cabeza se mantuvieron en sus bancas.De esta manera el próximo 1° de enero entrarán en vigencia los cambios introducidos al Impuesto a las Ganancias que incluso cambiará de nombre y pasará a llamarse "Impuesto a los Ingresos" de modo de echar por tierra el argumento de que "el sueldo no es ganancia" y por ende no debería estar gravado.Aquí las claves de la reforma convertida en ley este jueves:Para el trabajador casado con dos hijos quedó en 37.000 pesos de salario bruto.Para el trabajador soltero sin hijos a cargo quedó en 27.941 pesos de salario bruto.Escalas:El aumento en las escalas dependiendo el tramo de ingresos va desde un 167% hasta un 300%Para los trabajadores alcanzados por Ganancias se acordó una reducción de la alícuota en el primer tramo que pasará a pagar del 9% al 5% sobre el excedente del Mínimo no Imponible.El Mínimo no Imponible y las escalas se actualizarán anualmente por medio del índice de variación salarial Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Se trata del mismo coeficiente por medio del cual se actualizan todos los años las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH).La deducción por cónyuge mantendrá la misma proporcionalidad que en la actualidad y será el doble que la deducción por cada hijo.AlquileresSe incorpora la deducción por alquiler.El plus por las horas trabajadas en días feriados y no laborables estará exento de tributar Ganancias.El plus por las horas extras trabajadas en días laborales no modificará la escala sobre la cual el trabajador tributa.Sin importar cuántas horas extra se trabaje el trabajador se mantendrá en la escala prevista de acuerdo a su salario básico.Los viáticos estarán exentos de tributar por un tope de hasta el 40% del Mínimo no Imponible.No estará exento. Se definirá una forma de liquidar el impuesto a las Ganancias de manera tal que al trabajador se le retenga siempre un mismo importe de modo que en los meses en que se cobra el aguinaldo la erogación no sea mayor. De esta manera lo que se hace es prorratear el pago de Ganancias vinculado al aguinaldo en los 12 meses del año.Los jubilados comenzarán a pagar Ganancias a partir de un ingreso cinco veces superior al haber mínimo. En la actualidad, la jubilación mínima es de 5.661 pesos, por lo que un jubilado el próximo año tributará a partir de los 28.300 pesos.Aumentan todas las categorías un 70 por ciento. Así, el tope de facturación del monotributo subirá desde los actuales 400.000 pesos a 680.000 pesos.Para hacer frente al mayor déficit fiscal que significa la reforma el gobierno compensará a las provincias con Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y se gravó el juego. No se reinstalaron las retenciones a la minería ni se gravó la renta financiera como pretendía la oposición.