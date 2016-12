Embed AHORA Renunció Isela Costantini, la presidenta de Aerolíneas Argentinas https://t.co/26CwQe5fmS — minutouno (@minutounocom) 21 de diciembre de 2016

El Gobierno intentó ocultar la feroz interna entre el ministro de Transporte y la ex titular de aerolíneas Argentinas . Sin embargo, ayer salieron a la luz las diferencias entre ambos cuandopresentó la renuncia a su cargo.Esta mañana, el gremio de pilotos lamentó la salida de la ex CEO de General Motors y aseguraron quede la aerolínea de bandera. "Renuncia es una forma de repetir el discurso político correcto. Isela Costantini no renunció, fue echada. Es una muy mala noticia", aseveró el titular de APLA, Pablo Biró. Aunque Costantini alegó "problemas personales", se sabía que su malestar en la empresa se debía alque había aplicado el gobierno nacional.

La ahora ex funcionaria "requería 400 millones de dólares para el año que viene, y la asignaron solo 160", reveló Biró. Además, reconoció que "estaba preocupada" porque el Gobierno "estuvo asignando rutas y recursos a empresas transnacionales que compiten con Aerolíneas".

Por su parte, el ministro Guillermo Dietrich aclaró que la salida de Isela "fue de común acuerdo" aunque reconoció que hubo "alguna discusión" por el recorte presupuestario.

"El plan que se llevó adelante (este año) lo armamos juntos. Es cierto que el Gobierno tiene una restricción presupuestaria grande y tenemos que cumplir un presupuesto. Cerrar el presupuesto de Aerolíneas no fue fácil, pero como no fue fácil el de ninguna de las otras empresas" estatales, planteó Dietrich.

En esa línea, dijo que en la cartera a su cargo recortó "10 mil millones de pesos de presupuesto. A Aerolíneas le tocó una parte de esto, pero una parte menor en relación a todas las otras áreas. Eso genera alguna discusión, pero cumplimos el objetivo".

Aerolíneas "el año pasado perdió 550 millones de dólares, pero en promedio, en los últimos años, perdió 670 millones de dólares", sostuvo el funcionario.