La modificación del impuesto a las Ganancias consensuada entre el gobierno dela CGT, los gobernadores y parte de la oposición no sólo elevó el mínimo no imponible, modificó las escalas y las alícuotas sino que también incorporó nuevas deducciones que permitirá a los trabajadores alcanzado por este gravamen "aligerar" el peso del impuesto.En el ahora denominado "Impuesto a los Ingresos" scomo: cargas de familia (padres, abuelos cónyuge e hijos que no cuenten con ingresos y con algunos requisitos), personal doméstico, intereses de créditos hipotecarios, seguro de vida, cobertura médica, donaciones, honorarios médicos y gastos de sepelio.Con la reforma se incorporaron nuevas deducciones:hasta el 40% con un tope de 4 mil pesos mensuales.con un tope de hasta 40% del Mínimo no Imponible

La nueva ley de Impuesto a los Ingresos prevé además algunas exenciones:: El plus por las horas trabajadas en días feriados y no laborables estará exento de tributar Ganancias.Además el plus porsobre la cual el trabajador tributa. La idea es que sin importar cuántas horas extra se trabaje el trabajador se mantenga en la escala prevista de acuerdo a su salario básico.El aguinaldo en tanto seguirá tributando pero el impuesto se liquidará de tal forma que el mayor peso que se siente en los meses de julio y diciembre se prorratee a lo largo de todo el año de modo que el trabajador siempre pague lo mismo.