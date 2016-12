Embed Otro que se va: Miguel Ángel Russo dejará Vélez cuando finalice el torneo | https://t.co/1EoDhwRy7J pic.twitter.com/tLP0PMlEbh — minutouno (@minutounocom) 30 de octubre de 2015

Embed Bienvenido Lucas Bernardi. Nuevo entrenador del Club Godoy Cruz Antonio Tomba. Te deseamos éxitos en esta nueva etapa. pic.twitter.com/lzT7YFTzhg — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) 22 de diciembre de 2016

En las últimas 24 horas hubo un intenso movimiento de varios equipos que sellaron el vínculo con diferentes entrenadores, algunos otros que tuvieron quey otros que aún siguen en la búsqueda.Sin dudas, el caso más resonante es el dequien tuvo un maratónico jueves en el que no sólo anunció su sorpresiva salida de, sino que horas más tarde acordó su regreso a Racing, club del que se había ido a fines de 2015 y con el que fue campeón en 2014.La salida del DT argentino causó un fuerte malestar en, tal es así que Cocca escribió una carta para pedir perdón por su intempestiva salida. Según él, un llamado de un club "al que le tengo mucho cariño" terminó por inclinar la balanza.Pero desde Colombia, claro está, no se quedaron de brazos cruzados y salieron con todo en búsqueda de su reemplazante, que tardó poco y nada en aparecer:El experimentado DT, quien no dirigía desde 2015, cuando condujo a, es el nuevo entrenador de la entidad bogotana que jugará la primera fase de la edición 2017 de lafrente aPor otro lado,fue otro de los equipos que se aseguró una nueva presencia en el banco en las últimas horas al confirmar a Lucas Bernardi como nuevo entrenador. Llamativamente, Bernardi había renunciado días atrás a la dirección técnica detras vencer a Vélez en la última fecha. ¿Cuánto estuvo en el Viaducto?Si cuesta entender algunos de estos casos, cómo explicar entonces lo del uruguayoque en las últimas horas decidió dar un paso al costado pese a haber dirigido sólo 14 partidos oficiales en el Sabalero. Si bien aún no existe nada confirmado, los rumores vinculan a Montero con Rosario Central, club que aún busca DT tras la salida de Eduardo Coudet. El dato llamativo es que, de concretarse la operación, sería el tercer club en lo que va de 2016 para el uruguayo, que había renunciado a Boca Unidos este año para llegar a Colón.