Macri y CGT Macri recibió a la cúpula de la CGT, tras la ley de Ganancias

Macri y CGT Macri recibió a la cúpula de la CGT, tras la ley de Ganancias













Según revelaron fuentes oficiales, el Presidente compartió este viernes unpor las Fiestas., informó un comunicado de Presidencia.La trasmisión de Casa Rosada mostró en primer plano al mandatario dialogando mano a mano con(UOM),(UTA),(obras sanitarias) y(Sanidad). En tanto, se los vio a(UPCN),(Dragado),(estacioneros),(Comercio),(trenes) y(Uocra). También estvueron el jefe ed Gabinete,, el vicejefe de Gabinete,, el ministro de Trabajo,el secretario general de la Presidencia,y el viceministro de Trabajo,El líder del PRO esgrime como un triunfo político los pactos sellados con los gremios, los gobernadores, el massismo y la Corte Suprema de Justicia, que le permitieron al oficialismo sancionar losa cambios a Ganancias en el Congreso.En Diputados, la iniciativa fue sancionada por 167 votos aportados por Cambiemos, el Frente Renovador, Progresistas, el bloque Justicialista, Movimiento Evita, el Frente Cívico de Santiago del Estero, y Junto por la Argentina. El Frente para la Victoria se ausentó de la sesión porque quería que se debatiera primero su dictamen de minoría, solicitud que no está contemplada en el reglamento, aunque se quedaron en el recinto el presidente del PJ,, y sus paresy la tucumanaEl proyecto mantiene las deducciones por hijo, cónyuge, padres y empleada doméstica, al tiempo que permite descargar horas extra, feriados y viáticos hasta un 40%, aunque, en el caso del transporte no se pondrán límites, y un 40% los alquileres de vivienda, con un tope deEntre sus puntos centrales, el mínimo no imponible subirá un 23%, ascendiendo hasta $ 37.000 brutos para casados con dos hijos, y a 27.941 pesos brutos para solteros: este piso será actualizado de manera automática en base al índice RIPTE. También establece que los jueces o empleados que ingresen en el Poder Judicial pagarán ganancias y en el caso de los jubilados lo harán cuando su haber supere los $ 30.000 mensuales.