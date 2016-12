Embed

Ademas,, establece que se sancionará a quien "insulte" a un docente o auxiliar "o provoque escándalo", a quien "ejerza actos de violencia física", "perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa" o "ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente".Las penas también alcanzarán a quien arroje "un elemento de cualquier naturaleza" a un trabajador de la educación o "contra un bien de utilidad educativa", con lo que se incluye a los edificios escolares. En ese sentido, las acciones mencionadas " se duplicarán" en caso de cometerse frente a otros alumnos."Hay una estadística que dice que en el 2015 se registraron 236 agresiones al personal docente, y 7 de ellas. fueron con armas. A eso hay que sumar lo que no es denunciado", explicó el senador.