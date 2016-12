Embed El titular de AFIP posee títulos de una empresa acusada por evasión https://t.co/LRYrnOIkIF pic.twitter.com/gu8ZQ0WfVA — minutouno (@minutounocom) 1 de junio de 2016

La Argentina y los Estados Unidos firmaron este viernes un aque no ingresen al blanqueo de capitales en vigencia.El acuerdo fue suscripto por el ministro de Hacienda,y el embajador de los Estados Unidos,, durante una reunión en el Palacio de Hacienda, a la que no tuvo acceso la prensa, que contó con la presencia del administrador federal de Ingresos Públicos,La embajada de los Estados Unidos difundió un comunicado emitido en Washington por el secretario del Tesoro de ese país,, que señala que"El acuerdo de intercambio de información tributariaEsperamos que estas acciones constituyan un aporte significativo a los esfuerzos del gobierno del presidente (para reconstruir instituciones, reestablecer la credibilidad, mejorar la gobernabilidad e implementar reformas estructurales", destacó Lew.Por su parte, el Ministerio de Hacienda informó, a través de un comunicado de prensa, que "el acuerdo, que busca luchar contra la evasión fiscal y favorece la transparencia fiscal, se produce en el actual escenario de cooperación impositiva internacional"."El documento firmado hoy tiene como antecedente la reunión celebrada en el Palacio de Hacienda el 26 de septiembre de 2016 entre el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas argentino, Alfonso Prat-Gay, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, con el fin de avanzar en la, agregó el texto de Hacienda.La información oficial indicó que el convenio "constituye el marco jurídico que permitirá, además de solicitar información específica acerca de determinados contribuyentes, implementar de manera recíproca el intercambio automático de información financiera que en orden a la normativa de los Estados Unidos es necesario para cumplir con la ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)"."La AFIP contará a partir de ahora conque decidieran no aprovechar este régimen de sinceramiento fiscal", dijo Prat-Gay en la firma del acuerdo.El comunicado indica que "a partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo, en el ámbito administrativo y por lo tanto sin llegar a una instancia judicial,Y dice que "se suma a los esfuerzos que ambos gobiernos vienen desarrollando en pos de la transparencia fiscal y de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo".