Cristian Aldana quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por Violencia contra las Mujeres por diversas denuncias de abuso sexual agravado y corrupción de menores. Carolina Luján, su ex novia y una de las primeras en denunciarlo, relató cómo conoció al cantante y los constantes abusos que vivió.



"Yo tenía 13 años, fuimos con nuestros compañeros a ver el show en Ahedo, nos llevaron nuestros familiares. Cuando terminó el recital nosotros nos quedamos por el lado del sonido y nos propusieron conocer al cantante en el camarín, y como era nuestro ídolo nosotras accedimos felices. Él salió nos firmó unos cuadernos, un CD y todas llorábamos y lo idolatrábamos. A las semanas recibo un mail de su cuenta, diciéndome que le había parecido una chica muy especial y que le gustaría tener una conversación conmigo y que lo llame pero que no le diga a nadie para resguardar ese espacio especial que era nuestra charla y así que se lo conté solamente a una amiga que tenía mi misma edad. Hablamos durante meses y nos vimos por primera vez cuando yo tenía 14 años", contó Carolina en una entrevista para el programa La Tarde X C5N.

La causa sobre abuso en contra de Cristian Aldana comenzó en mayo de este año, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres formalizó la denuncia penal por distintos hechos sobre estos delitos, enmarcados en los artículos 119 y 125 del Código Penal. La investigación quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N°17, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N°38, a cargo de la fiscal Betina Vota.

A pesar de que sufrió abuso por varios años, Luján logró denunciar al cantante en abril de este año. "Él me manipulaba en todo sentido, me explicaba como mentir, que decirle a mi madre, como tomar un tren. En la primera vez hubo una situación de violación, donde fue manipulada y haciéndome creer que las relaciones eran así y me di cuenta cuando comenzó a golpearme fuera de las relaciones sexuales. No me di cuenta porque estaba muy sola, la verdad. Me di cuenta cuando regresé a la escuela, porqué había dejado la secundaría y comencé a ver personas sanas que hacían cosas normales", dijo la joven.



"Todas las relaciones sexuales fueron siempre violentas físicamente", aseguró y el relato empeora con el tiempo: Carolina aseguró que Aldana le hizo lamer el piso, y le introdujo una espátula en el ano hasta hacerla sangrar. Hubo un trío en un momento, con otra chica. Contrajo hepatitis B, una enfermedad de transmisión sexual, presuntamente a través de Aldana. La joven estuvo un año en tratamiento.

Durante los años que estuvieron juntos la joven sufrió todo tipo de humillaciones. "A los 18 y medio logré separarme. Yo sufría humillaciones cotidianas en todo momento y a los 20 años empecé a hacer un curso de empoderamiento personal y ahí fue donde empecé a ponerle nombre a lo que me sucedía, cuando pude ponerle nombre, cuando pude decir y saber que era abuso sexual, pude hacer mi primer denuncia", contó Carolina.

Luego de la denuncia de Luján otras seis chicas más sumaron sus historias contra Aldana, al sostener que había abusado de ellas.

Más tarde apareció un grupo de Facebook llamado "Víctimas de Cristian Aldana", en el que diferentes jóvenes contaban sus experiencias. Aldana intentó salvar su imagen y demostrar su inocencia, pero siguieron apareciendo casos. Incluso se presentó con su banda en una marcha contra la violencia de género, organizada por mujeres bajo el rótulo "Ya no nos callamos más".

La defensa del músico pidió la excarcelación, la cual fue denegada por el juez penal Roberto Oscar Ponce, alegando que hay riesgo de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación.