El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, admitió que "si a uno no le dan los fondos es una quita de confianza y no puede seguir en el cargo".

Tras los rumores de su intención de renunciar si no se resolvía la crisis con los investigadores del Conicet, quienes finalmente aceptaron la propuesta del Gobierno, dijo que "si a uno no le dan los fondos es una quita de confianza, si uno no tiene los fondos para ejecutar la tarea asignada no puede continuar en el cargo".

Aunque consideró que "el país está en situación crítica y se atienden prioridades, por lo que hay que hace uso eficiente de los fondos".

Los investigadores del Conicet aceptaran la propuesta del Gobierno de mantener dentro del organismo a casi 500 becarios, al menos hasta diciembre de 2017, y decidieran levantar la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología que llevaban a cabo desde hacía cinco días.

"Lo que tratamos es que esos recursos humanos calificados fueron contratados en sus lugares de trabajo, como las universidades. Son un activo muy importante para el país, pero no había posibilidad de contratarlos a todos en Conicet., explicó en declaraciones a radio Mitre.

"Estamos comprometidos a ubicar a 500 doctores en instituciones, se podría haberse resuelto de forma pacífica, pero lamentablemente no fue así", agregó.

"Los fondos necesarios se van a obtener y no habrá problema, el compromiso lo ratifico el Presidente en persona en cada reunión que tuvimos, es un compromiso que se mantiene", concluyó.

Por último, anticipó que "todos confiamos en que en 2017 vamos a empezar a crecer otra vez".