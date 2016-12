Brenda_Casas_3.jpg Brenda junto a su hija, Ángeles Milagros





Embed Un cordobés se hizo un "papi shower" para recibir a su hijahttps://t.co/MrrLZp97Wb pic.twitter.com/DmmLL8FZLD — minutouno (@minutounocom) 15 de diciembre de 2016

El 11 de junio, luego de una fuerte discusión, José Efraín Caruso baleó a su por entonces novia, Brenda Casas en la ciudad cordobesa deQuería terminar con su vida y la del bebé que llevaba en su. Por eso le disparó seis veces: dos en la cabeza y cuatro en la panza. Sí, cuatro.Brenda quedó tendida en el piso pero estaba totalmente conciente. De repente escuchó las ambulancias, la policía y los médicos que la atendieron. Le dolía todo el cuerpo. Tque luego de tanta violencia, su pequeño bebé, estaba muerto.Sin embargo, apenas le hicieron una ecografía, y sin poder creerlo, le dieron la mejor noticia: su bebé estaba totalmente ileso.pero cuando se enteró que iba a ser una nena, no dudó en que llevaría el nombre de "Milagros".Tan sólo un mes después del hecho, por el que Caruso se encuentra detenido y ya se pidió la elevación al juicio oral, Brenda recibió el alta. Todas las balas, al no comprometer ningún órgano, quedaron en su cuerpo. Salvo una, que se la sacaron cuando"Quedó muy sensible por los disparos. Cualquier ruidito la asusta, la sobresalta. Mirá lo que es mi gorda. Siempre la miro y no puedo creer tenerla acá conmigo., no tiene nada!", contó Brenda en diálogo con el portal Día a Día."Ser mamá no es algo que se aprenda de un libro. Mi hija me enseña a ser mamá todos los días. Ella es mi ilusión más grande; es el mejor regalo de Navidad y de mi vida.. Cómo será su cara, su personalidad. Amo a mi pequeña. La miro y siento tantas cosas...", agregó Brenda que festejará esta noche la Navidad y el primer mes de vida de su hija.