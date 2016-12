Embed Porque el argentino promedio ventajero y egoísta, también necesita que lo ajusticien en navidad, acabo de ver ésto en el Junbo de Palermo : pic.twitter.com/n74WC9dwUr — Roger Schultz (@RogerSchultz) December 24, 2016

Los conductores distraídos o descuidados no se toman ni el día de Nochebuena. Así fue que alguien dejó su auto en el medio de dos espacios en el estacionamiento de Jumbo Palermo pero no se lo dejaron pasar por alto. Otro consumidor le ató un carro en cada puerta de adelante.El usuario de Twitter Roger Schultz compartió las curiosas imágenes el sábado al mediodía para mostrar que, así como los conductores poco avispados -o demasiado- no tienen descanso, los justicieros tampoco se toman el día.