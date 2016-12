Micaela Breque tiene una relación amorosa con Andrés Calamaro, y muchos se preguntan cuándo será el momento de que tengan un hijo. Sin embargo, la modelo fue tajante a la hora de hablar del tema.

"Nunca fui muy Susanita. Imaginate que me casé en Las Vegas, con Elvis de fondo. Soy otro perfil. Todavía no se me pasa por la cabeza tener un hijo. Seguramente algún día quiera, pero por ahora no lo pienso. Puedo ser muy impulsiva para muchas cosas, pero con lo que importa, no", aseveró.





