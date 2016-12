Embed Facebook agrega una característica para reportar noticias falsashttps://t.co/1NkLMH5eV1 pic.twitter.com/8hn3WUkvjj — minutouno (@minutounocom) December 16, 2016

El presidente de la CE se sumó así a los recientes llamamientos en contra de las llamadas "fake news", tanto desde el gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, como del presidente saliente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.Las redes sociales deben asumir como corresponde su obligación de luchar contra manipulaciones, prosiguió Juncker, quien advirtió que ", informó la agencia españolaEl ministro alemán de Justicia, Heiko Maas, instó hace unos días a fiscales y jueces a actuar con determinación contra la difusión de noticias falsas y especialmente frente a la difamación o manipulación desde las redes sociales."La libertad de expresión no abarca la difamación y las calumnias y es algo que debe perseguir la Justicia también en la red", señaló el ministro.Asimismo, Maas exigió a Facebook que asuma consecuencias, recordó que esa red social "gana mucho dinero con noticias falsas" y sentenció que "quien obtiene ingresos millonarios en la red,Por su parte, Schulz exigió en recientes declaraciones a medios alemanes una regulación europea para combatir la propagación de noticias falsas en Internet Si el compromiso voluntario no es suficiente "los legisladores deben actuar, no sólo a nivel nacional, sino europeo", declaró Schulz, partidario de imponer sanciones penales por la difusión de noticias falsas.Para Schulz, "Facebook y compañía tienen que ser algo más que máquinas de hacer dinero" y tienen la obligación de cumplir con determinados estándares.La semana pasada, la red social creada por Mark Zuckerberg informó sobre la puesta en funcionamiento de una serie de, contenidos que luego serían revisados por organismos independientes que se encargarían de determinar la veracidad de la información.