Embed Olave recordó el descenso de River: "No me olvido que casi incendian su cancha" http://t.co/xUP6FjQu8f — minutouno (@minutounocom) 20 de octubre de 2014

descenso river

OLAVE GESTOS DESCENSO

El jovenpide pista y demostró que no le pesa la titularidad, aunque en principio la idea deera traer un nombre de peso para ocupar los tres palos. Fue ahí cuando surgió la posibilidad de la llegada deSi bien aún no hay negociaciones directas y oficiales entre Boca ydueño del pase de Andújar,pero falta la negociación con los dirigentes del club platense.El DT xeneize habría señalado que si no se concreta el pase de Andújar,Por esto, de seguir complicadas las negociaciones, existe un "plan B". Se trata nada menos que de, recientemente retirado deque con 40 años podría llegar al Xeneize para ser suplente de Werner.No es un dato menor la relación indirecta que tiene el cordobés con la gente xeneize. En primer lugar hay que mencionar que Olave tuvo un paso por River, en la temporada 2005/06, aunque nunca llegó a debutar oficialmente y sólo fue suplente dePero el mayor -y mejor- recuerdo del pueblo de Boca con Olave es el protagonismo que tuvo el arquero en el descenso de River en 2011, ya que tuvoDe hecho, hay que decir que hasta hubo aplausos de parte delas veces que Olave tuvo que jugar como visitante en ese estadio, por lo que