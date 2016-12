Embed Declaró Cristina: pidió una auditoría general de obra pública y no respondió preguntas https://t.co/5PLYvs0aMZ pic.twitter.com/u4Ooy6yMZ1 — minutouno (@minutounocom) 31 de octubre de 2016

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue procesada este martes por el delito de "asociación ilícita y administración fraudulenta agravada" por ladurante su gobierno, según el fallo firmado por el juez federal Julián Ercolini.Para todos ellos, el magistrado también dispuso trabar embargos por 10 mil millones de pesos.El fallo del juez, a la vez,. En cambio, Ercolini resolvió dictar la falta de mérito para el ex subsecretario kirchnerista de Obras Públicas, Abel Fatala, Ernesto Eduardo Morilla, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez y Hugo Manuel Rodríguez.Asimismo, el magistrado dispuso ", con excepción de las cuentas tipo sueldo, o en las que se acrediten los salarios, jubilaciones o pensiones".Cristina Kirchner, que, concurrió el 31 de octubre pasado a declaración indagatoria ante Ercolini y aseguró queasí como también descartó haber direccionado licitaciones a favor del empresario.Denunció que su situación judicial es una "y recordó que la figura penal de asociación ilícita "fue muy usada en las dictadura para perseguir a los opositores".Sin contestar preguntas, Fernández que en todos los gobiernos se pone "gente de confianza", pero consideró "ridícula y sesgada" la acusación en su contra y afirmó: "No soy amiga ni socia comercial de Lázaro Báez".También dijo que no tenía "ni idea" de esos contratos y aseguró que de la obra pública "se encargaba el Parlamento" e insistió en solicitarLos camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia replicaron que el llamado a indagatoria, como parte de los actos de investigación y como derecho de la defensa de un imputado, son inapelables.