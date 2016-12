Embed La Justicia le pidió al Gobierno un informe por el blanqueo de familiareshttps://t.co/lAUg1loRO4 pic.twitter.com/lCNihpiKfI — minutouno (@minutounocom) 27 de diciembre de 2016

En su última conferencia de prensa como ministro de Hacienda y Finanzas,, realizó un sucinto repaso sobre la marcha de la economía durante el primer año de la gestión de Mauricio Macri "Venimos con la misma alegría de la primera conferencia de prensa para anunciar el extraordinario éxito del blanqueo de capitales que todavía no terminó y hasta ayer a las 18 alcanzó los 90 mil millones de dólares en activos declarados" aseguró Prat Gay.Según explicó el saliente ministro, la AFIP recaudó en concepto de multas más de 82 mil millones de pesos al tiempo que se suscribieron 560 millones de dólares en bonos lo que implica financiamiento directo del tesoro nacional.en su primera alusión a su salida del gobierno nacional.Prat Gay se mostró exultante con los resultados parciales del blanqueo. "Son números impactantes" dijo y siguió: "Esto merece una reflexión,Este no es el logro de un gobierno si no del cambio que viene desarrollándose desde el año pasado con el cambio de signo político del gobierno. Este es el blanqueo más grande de la historia".Aseguró que se va a poder cumplir con la meta fiscal de un déficit del 4,8% planteado a comienzos de año. Es que aunque el déficit creció merced de la menor recaudación por la recesión y la quita de retenciones al campo y la minería, el hueco habría quedado cubierto por los ingresos extra que implicó el blanqueo.desnudando que está más preocupado por los números macroeconómicos que por la manera en que cierran esos números. L"Cumplimos en un año complejo de transición, cumplimos a pesar de la caída de la actividad económica y cumplimos a pesar de contar con minoría en ambas cámaras" celebró Prat Gay y siguió: "este éxito del blanqueo es el último hito de esta etapa de ordenamiento de la desordenada economía que recibimos".Y concluyó: "que teníamos en un año muy duro de transición. Dejamos el auto preparado con la ruta pavimentada para que la cosa empiece a funcionar".