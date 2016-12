Embed









El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM),, que llegó a Tucumán para encabezar del Congreso Nacional de Trabajadores Metalúrgicos,"La situación está difícil para los argentinos:y enEn este sentido, el jefe de la ex CGT oficialista explicó que el actual gobierno nacional definió no armar "más computadoras en el país, porque es muy caro hacerlo de esa manera, sino traerlas armadas del exterior", y agregóEn cualquier caso, Caló sostuvo que él y sus compañeros de gremio "no vamos a ponernos en contra del gobierno actual porque lo eligió el pueblo", y añadió que desde la UOM. "Queremos que al país le vaya bien y no tengamos más compañeros despedidos ni suspendidos", sostuvo.Durante la mañana de este martes, las delegaciones de trabajadores metalúrgicos de Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago, La Rioja y Catamarca que participan del Congreso, visitaron el Museo de la Casa Histórica, donde se tomaron una fotografía del Bicentenario: "Esta foto que va a quedar en la historia de la UOM", concluyó Caló.