Evita Pueblo strippers.mp4 Strippers en la fiesta de fin de año del Evita Pueblo



Embed Un intendente usó la comuna para festejar el Día del Padre con strippers https://t.co/vOxCDJwUUR pic.twitter.com/02RWuLabh9 — minutouno (@minutounocom) 21 de junio de 2016

El video comenzó a circular y rápidamente se convirtió en un escándalo público.La fiesta se realizó en el salón llamado "Casa Italia",de la calle 144 al 1850 en el partido de Berazategui,Según afirmaron fuentes cercanas, no se trataba de strippers sino de bailarines brasileños que son solicitados para este tipo de eventos."A mí me invitaron, pero no me pareció correcto asistir a esa fiesta, porque", expresó la misma fuente.Castañeda asumió al frente de la institución luego del desplazamiento del doctor José Potito, en diciembre del año pasado, días después de la llegada al gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal