Steve Jobs hizo quesiempre fuera una compañía muy reservada a la hora de desarrollar nuevos productos y servicios.Terry Lambert, un ex ingeniero de la empresa de la manzana, publicó un artículo en Quora en el que comentó que cuando se desarrolló el primer iPhone,De hecho no podía ver ningún dispositivo en sí, sino solo una computadora en la que trabajaba.Lambert desarrolló el 6% del núcleo de, el sistema operativo de escritorio de Apple, que es el mismo núcleo de iOS.Otra de las cosas que hacía Apple bajo el mando de Jobs para que sus empleados no tuvieran claro en qué estaban trabajando eraPor ese motivo había empleados que podrían estar trabajando en lo mismo sin siquiera saberlo.