Embed La diputada Mayra Mendoza fue golpeada durante la audiencia de Salahttps://t.co/Qr18Gw2vgQ pic.twitter.com/Tta5Yx8rkF — minutouno (@minutounocom) 21 de diciembre de 2016

La líder de la Tupac Amaru,, aprovechó los breves minutos de su alegato final paraEl tribunal pasó a un cuarto intermedio y se espera que dé a conocer la sentencia en la causa en que se la acusa a Sala de haber estado detrás de la organización de un escrache, hace siete años, al ahora gobernador de Jujuy,, alrededor de las 18.30 de este miércoles."Lo que hicimos fue volver a instalar la cultura del trabajo después de la década del '90, después del 2001, cuando nos querían conformar con un plan trabajar" aseguró Sala y siguió: "Volvimos a inculcar también que había que construir nuestra propia vivienda, nuestro propio futuro y que no había que pensar en comer hoy, sino que había que pensar en comer hoy, mañana y pasado".porque no hemos robado nada, hemos trabajado y" aseguró la líder de la Tupac Amaru y sentenció: ""Dignificar a los que menos tienen significó que hoy esté sentada en este sillón" dijo y les pidió a los jueces: "no de dejen apretar por el poder político. Dicten lo justo. No se dejen apretar por Morales".A su vezotra de las imputadas aseguró que a lo largo del juiciohacia las organizaciones sociales por parte del mismo sector político que fue responsable de la crisis de 2001 "."Hoy se criminaliza la protesta" aseguró López y disparó: