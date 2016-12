Embed ¿Quién es el joven veterinario que atacó sin motivo a las dos chicas en La Boca?https://t.co/ajLG0eCrgg pic.twitter.com/3YgDCtYWE8 — minutouno (@minutounocom) 14 de octubre de 2016

El fallo -firmado el 14 de diciembre por la jueza de instrucción Wilma López- resuelve "declarar inimputable" a Bonetto "de conformidad con lo normado en el art. 34 inc. 1° del Código Penal de la Nación", donde dice que--ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable--También, el fallo impone "como medida de seguridad""debiendo ser sometido a un tratamiento adecuado". Además, ordena "el control periódico jurisdiccional de frecuencia semestral, previa evaluación de una junta médica" y la realización "de los estudios sugeridos por los forenses y evaluaciones neurológicas para determinar el protocolo a seguir que será tanto farmacológico como social, psico-educativo y psico-terapéutico".Consultada por el diario, dijo sentirse "destruida, insultada y aplastada por esta decisión". Señala que la causa se resolvió en 20 días, mientras que "ni un accidente de tránsito se resuelve tan rápido". Agrega que la jueza "hizo su declaración sólo a base de las".alerta la mamá de la chica fallecida. "Lo declararon sobreseído, lo que significa que no tiene culpa, entonces no va a haber un juicio ni una condena", explica Rodionova y agrega: "Ni bien cierre el caso, los abogados de la familia Bonetto van a pedir con distintas escusas el traslado del asesino del pabellón para pacientes psiquiátricos de la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra ahora, a otra clínica, y de ahí a casa. Y lo van a conseguir, como ya consiguieron el sobreseimiento".Rodionova está convencida de que el asesino tenía consciencia de lo que estaba haciendo. "Yo hablé con los testigos, con la gente que estaba este día en la plaza, con los que habían hablado con el antes y estoy segura que el asesinato lo había planeado con tiempo.", relata.El 11 de octubre a la tarde,. Bonetto se recuperó de esas heridas, pero las chicas no pudieron. Nuria murió casi un mes después, el 5 de noviembre, y tres semanas más tarde, el 24, falleció Natalia.A partir de este caso, hubo en el barrio un reclamo por mayor seguridad, ya que en el momento del ataque no había ningún policía en la plaza. Los vecinos dicen que es una zona liberada y aseguran que, después de que murieron las chicas, no cambió nada.