° Eden Hazard Vs AS Nancy Lorraine ° (Ligue1--38th Day-11-12).mp4

. En la última jornada, su equipo jugaba ante el Nancy, en lo que era el último encuentro del belga, que ya estaba vendido al Chelsea, su actual club, por una cifra milonaria. Por eso,, ex compañero del belga, recordó aquel partido yLejos de guardarse detalles, Mavuba continuó con el relato y mandó al frente a su ex compañero. "Estábamos seguros de que terminábamos terceros y al otro día nos tocaba jugar contra Nancy, fue el último partido de Hazard y quisimos organizar algo. Decidimos ir a tomar algo y se prolongó un poco. A la mañana siguiente,", reconoció al diario inglés The Independent.A pesar de su estado,. La perlita: la celebración del primer gol, imitando el movimiento de beber una cerveza.