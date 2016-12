Embed El ex boxeador Baldomir fue detenido por el presunto abuso sexual de su hijahttps://t.co/41yImDk1Pv pic.twitter.com/aFMsxDLlKs — minutouno (@minutounocom) 18 de noviembre de 2016

Embed #M1enLasVegas en la entrada exponen las batas que usó @FloydMayweather, entre otras, la que vistió frente a Baldomir. pic.twitter.com/vzKyZpF4Ec — minutouno (@minutounocom) 10 de septiembre de 2014

detenido desde el 18 de noviembre pasado en una causa que investiga la presunta comisión del delito de abuso sexual de su hija, que actualmente tiene 14 años.i, quien el 24 de noviembre pasado dictó la prisión preventiva del ex boxeador bajo la imputación de "abuso sexual agravado por el vínculo".La medida de la jueza Valenti había sido apelada por la defensa de Baldomir, a cargo del abogado Luis Hilbert, en una audiencia encabezada por el juez Andrés, hace una semana.ya que en su visión no es suficiente el testimonio de la victima ante una psicóloga del Centro de Asistencia a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual, el de su madre y de otra familiar.En tanto, el fiscal De Pedro defendió lo actuado por la jueza Valenti y la resolución de Andrés valoró la pertinencia de mantener a Baldomir encarcelado., donde reside y posee un gimnasio deportivo,y rechazó categóricamente las acusaciones vertidas por la madre de la menor tras escuchar su relato.y según el fiscal De Pedro sobre ese particular se podrán obtener precisiones tras "las pericias y las declaraciones que pueda ampliar la niña".Baldomir, de extensa campaña como boxeador profesional, alcanzó el cenit de su carrera al vencer por puntos y en fallo unánime, en enero de 2006, al norteamericano Zab Judah, en el mítico Madison Square Garden de Nueva York.Ese triunfo le permitió conquistar el título mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Pero en noviembre de ese mismo año (2006), el santafesino cayó derrotado ante Floyd Mayweather y perdió su título en esa pelea unificatoria.La última pelea del santafesino se dio en abril de 2014, a los 43 años, cuando cayó por unánime decisión con el ruso Andrey Meryasev, en Yucatán, México. Al cabo de su campaña profesional, Baldomir consiguió 49 triunfos (15 por la vía rápida), perdió 16 veces y empató en 6 oportunidades.