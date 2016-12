Embed

el dibujo de macri pic.twitter.com/jAXW68eqvm — Gasti (@Gastonerless) 29 de diciembre de 2016

Un dibujo de como Macri ve el país. pic.twitter.com/sgMOpqqIRx — Pito Catalán (@mofogaleto) 29 de diciembre de 2016

Si giras el dibujo de 'Como macri ve al pais' es un testículo agarrado contra la puerta. pic.twitter.com/GBLPpHeItO — Rafael G. Palavecino (@rafagpalavecino) 29 de diciembre de 2016

Mi dibujo después de leer la carta de Macri. pic.twitter.com/76jhwzPpTZ — Luli. (@romanolu) 29 de diciembre de 2016

Sobre el dibujo de Macri: la inquisición nos recuerda el peligro de creer que quienes se nos oponen y sus ideas representan la oscuridad. pic.twitter.com/nwH5O8Bo5W — Santiago Gadda A. (@sgaddaapollonio) 29 de diciembre de 2016

Si con este dibujo que hizo Macri me hacen un Test de Rorschach, yo veo un tipo al que lo tapó el agua. Ministerio de Educacion. pic.twitter.com/5vtGWtmIfW — #VamosAvolver! (@BloKeoBoludos) 29 de diciembre de 2016

Macri hizo un dibujo que representa a la Argentina y pide que le manden dibujos a FB. Nos gobierna Pipo Pescador. pic.twitter.com/Oc4VWyVJ5n — Sergio Ranieri (@sergioranieri) 29 de diciembre de 2016

Macri (casi niño angel) abrazando a Argentina con curitas (en Bs As) es algo que ha superado largamente los estándares de globoludismo. pic.twitter.com/38SHbgXnqk — Pedro Folatelli (@pedrofola) 29 de diciembre de 2016

Te gustó lo de dibujo de Macri? pic.twitter.com/6eFaKdKqmf — Jujuy (@ArielEnelanden) 29 de diciembre de 2016

El dibujo de Macri, el Paraíso de los memes. pic.twitter.com/mMxeGp5PU7 — Sergio Ranieri (@sergioranieri) 29 de diciembre de 2016

Los Simpson predijeron el dibujo de Macri. pic.twitter.com/CHZoE2POu3 — @NegroConPanza (@_TocadorDeDamas) 29 de diciembre de 2016

Dos goriladas: cuestionar a Macri por el dibujo y a @PatoBullrich xq le gusta el vino. Son todos Picassos abstemios. — Tlön M (@MSyNada) 29 de diciembre de 2016

El presidente Mauricio Macri compartió en su cuenta de Facebook un dibujo acerca de cómo veía él a la Argentina. El mandatario dibujó un sol naciente al que tituló "El amanecer". Esa es su visión del país e invitó a los usuarios a sumarse a la propuesta de hacer un dibujo que represente a la Argentina.Hice un horizonte y un sol que asoma: amanece después de una noche larga", explicó el novel artista e invitó a sus seguidores a que se sumen a la iniciativa.En pocas horas el posteo presidencial sumó más de 5.400 comentarios y contó con más de 13.100 me gusta. Además, más de 3.000 usuarios compartieron la representación pictórica del Jefe de Estado en sus muros de Facebook.Y por supuesto no faltaron los chistes en las redes.