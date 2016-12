Embed

. Se espera más de la representación simbólica de un chico de 10 años. Las personas que hacen dibujos con palotes es por falta de adquisiciones simbólicas. Hay muchas más cosas para hacer con un sol naciente", afirmó Mangione en diálogo conLa comunciación oficial tiene esos rasgos", agregó.Por otro lado, el psicólogo explico queOtra duda es si lo hizo el presidente. Yo creo bastante poco en las comunicaciones oficiales con las puestas en escena de la hamburguesería o el colectivo. Tienen mucho de marketing: digamos cosas elementales, no recarguemos de información e instalemos un pensamiento. Parece que se están dirigiendo a un público subestimado, que no va a entender demasiado. Suponen un público que no piensa. Buscan dar un significación directa que no dé lugar a otro cosa: un signo, no un símbolo. La gente pensante se puede sentir insultada. Pero