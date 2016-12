El presidente Mauricio Macri afirmó este viernes que, a un año de asumir, siente que ya entiende "cómo es la tarea" y que empieza a sentirse "cómodo en el rol".

De vacaciones en el sur, Macri confesó: "Me pasé varios meses donde sentía que corría y no podía llegar. Pero a fin de año sentí como un alivio, sentí como que se me acomodaron las cosas. No solo era el rol interno sino también el rol externo. Eran todas pruebas nuevas, desafíos nuevos".

Embed Duro análisis del dibujo de Macri sobre el país: "Es el de un chico de 10 años"https://t.co/UfS0sdlipr pic.twitter.com/YP4YpmKw3F — minutouno (@minutounocom) 30 de diciembre de 2016

Sin embargo, tras su primera aniversario en la Casa Rosada, afirmó:

En declaraciones radiales, el Presidente afirmó además que necesita "tener un equilibrio, lograr dormir bien, tener tiempo para los afectos, para la reflexión" porque, remarcó, "la tarea es gigantesca".