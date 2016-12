Embed Fue a reclamar la cuota alimentaria, su marido la golpeó y ella lo matóhttps://t.co/KUpT1HnUrN pic.twitter.com/JgPHdVIAbg — minutouno (@minutounocom) 28 de julio de 2016

Se trata de un incidente judicial promovido por el hombre que justificó su iniciativa en la necesidad depor lo que decidió incrementar los alimentos a sus hijos en forma escalonada proyectándolos hasta 2019.Por su cuenta, el hombre"frente a la lentitud del proceso, por decisión unilateral y sin que nadie se lo solicitara".La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de General Pico, La Pampa, elogió la conducta del padre y, en cambio, cuestionó a la madre del menorEl tribunal destacó que "frente al deterioro del poder adquisitivo del dinero por efecto del flagelo inflacionario, el padre responsablemente tuvo en cuenta dicho dato de la realidad y sin que nadie se lo pidiese y atendiendo a las necesidades de sus dos pequeños hijosdijeron los jueces Alejandro Pérez Ballester, Alberto Constantino y Roberto Ibáñez.Sobre el padre, el tribunal sostuvo que "cabe destacar la celeridad en promover el presente incidente procurando que de forma inmediata"Ello es demostrativo de quey que siempre se preocupó de que a estos no les falte nada, actitud que mantuvo durante todo el trámite del proceso", dice uno de los párrafos de la resolución publicado en el sitio de fallosPara la Justicia, distinta fue la actitud de la madre. "Lo que no se ha podido probar es el caudal económico de la alimentante, probanza que no se pudo obtener porque fue la propia progenitora alimentante quien, adoptando una postura procesal inadmisible,dijo el tribunal respecto de la madre.Según el tribunal, la madre del niño cuenta con caudal económico propio, "que en todo momento trató de ocultar al tribunal, y aunque en una proporción menor en la que aporta el progenitor, sin dudas se encuentra