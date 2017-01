MITOS Y VERDADES DEL AZUCAR.mp4 Mitos y verdades sobre el consumo de azúcar



Según la licenciada Perversi, el azúcar es un carbohidrato simple. Algunos azúcares están presentes de forma natural en los alimentos (como las frutas o la leche) y otros son agregados. En cualquier caso, nuestro cuerpo no distingue entre ambos.En este marco, es clave enumerar y mencionar mitos y verdades que se han generado alrededor de este alimento:Verdadero. El azúcar proviene de la caña de azúcar o de la remolacha. Difícilmente se podría consumir en su estado original, por lo cual necesita procesarse mínimamente para obtener el azúcar común de mesa (sacarosa). Cuanto más blanca es el azúcar, mayor es también su pureza y su grado de refinamiento para los diferentes usos.Falso. El azúcar blanco y el marrón (negro) son tan sanas y naturales una como otra. Ambos tipos de azúcar tienen la misma cantidad de calorías. El escaso contenido en vitaminas y minerales del azúcar negro provienen de la melaza, pero son prácticamente insignificantes. Según una investigación de consumo de dulces realizada este año por la Universidad de Lanús, una de cada dos personas en nuestro país cree en esta afirmación. Lo cierto es que el color marrón del azúcar negro se debe a que quedan restos de melaza (jugo de caña con restos vegetales) adheridos al cristal de sacarosa.Falso. Al igual que todos los alimentos, el azúcar debe ser consumido con moderación y en el contexto de una alimentación variada y equilibrada. No existen alimentos ni nutrientes culpables en sí mismos de provocar enfermedades, pero debemos evitar los excesos y llevar un estilo de vida activo para prevenir enfermedades como la obesidad y la diabetes entre otras. El riesgo para la salud es el exceso de consumo y no el producto, como lo señala el 88% de los argentinos entrevistados en la investigación de consumo de dulces.Verdadero. Para los deportistas de alta competencia los azúcares son indispensables para recuperar su cuerpo tras el esfuerzo físico. Son necesarios tanto los azúcares complejos (pan, pastas, papa, arroz, etc.) como los azucares simples (bebidas isotónicas, jugos, frutas, etc.), distribuidos adecuadamente en las diferentes fases del ejercicio.Falso. La grasa tiene por gramo más del doble de calorías que el azúcar.Falso. Lo que engorda es un consumo excesivo de calorías totales provenientes de los tres macronutrientes: grasa, proteínas o carbohidratos, no sólo de aquellas que provienen del azúcar. El sobrepeso es un resultado de una interacción compleja que incluye la genética, el ambiente externo, el sedentarismo y la selección de alimentos.Falso. Ni los carbohidratos en general ni el azúcar en particular causan diabetes. La diabetes es una enfermedad en la cual el organismo está incapacitado para utilizar el azúcar correctamente. Las causas son complejas y están generalmente asociadas a alguna otra enfermedad de base, al sobrepeso o incluso a la genética.Si bien la alimentación no "causa" diabetes, constituye un pilar fundamental en el tratamiento de la misma, junto con la actividad física y la medicación.Falso. Si bien es cierto que tras un cumpleaños o alguna celebración que incluya cosas dulces, juegos, amigos y diversión los chicos vuelven a casa más "acelerados", no hay evidencia científica al respecto. La hiperactividad está dada por las características de la celebración/evento y la interacción con sus pares; es decir, por el contexto en general que se crea alrededor del niño, pero no por los alimentos que consume. De hecho, existe bibliografía que sostiene totalmente lo contrario, es decir, que los dulces "calman" la ansiedad.Falso. Cuando hablamos de "sin calorías" en relación al azúcar, estamos hablando de productos en los que éste ha sido reemplazado generalmente por algún tipo de edulcorante. Sin embargo, el producto puede no tener azúcar pero tener otros nutrientes (grasa o proteínas por ejemplo) que sí aporten calorías. Para diferenciarlos es necesario consultar las etiquetas.