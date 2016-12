Embed Estados Unidos pidió fotos de los dólares de José Lópezhttps://t.co/h7PkoAFhWz pic.twitter.com/HscTFrEcWf — minutouno (@minutounocom) 2 de diciembre de 2016

El empresario Lázaro Báez, y los ex funcionarios Ricardo Jaime José López pasarán Año Nuevo en el Penal de Ezeiza donde tendrány podrán llamad a sus familias por teléfono a las 12.Como cada año durante la época de las fiestas , las reglas del penal se volverán más laxas con horarios extendidos para las visitas familiares y la entrega de, como explicaron los encargados de la cárcel.Además hay brindis con gaseosas y los presos pueden sumar a la mesa lo que les hayan llevado sus familiares, previa requisa, y así encarar mejor el año ya que la Navidad fue una fecha difícil para algunos de los internos.Por ejemplo el ex secretario de Obras Públicas José López, procesado por enriquecimiento ilícito,el 24 de diciembre pasado tras enterarse de que su familia no viajará desde Tucumán para visitarlo por Navidad., que está procesado por irregularidades en la compra de material ferroviario a España y Portugal cuando era secretario de Transporte.La suerte de Lázaro Báez pinta mucho mejor que la de sus compañeros de pabellón ya que el empresario de Santa Cruz, quien está en Ezeiza desde abril por una causa de lavado de activos, recibió la visita de sus hijos en durante el fin de semana de Navidad y probablemente los vea otra vez para Año Nuevo.