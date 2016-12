La ex presidenta Cristina Kirchner afirmó este viernes que la denuncia en su contra por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA fue reabierta en forma "desprolija y apurada" por parte de una "coalición judicial- política-mediática que vive alineada con la derecha norteamericana e israelí".

"El problema no es si abren o no abren la desprolija y apurada denuncia de Alberto Nisman. No es, es lo que le interesa a la coalición judicial-política-mediática que vive alineada con la derecha norteamericana e israelí", enfatizó Cristina Kirchner.

A través de redes sociales, la ex mandataria indicó que "lo que les interesa" a esos sectores es "asegurarse que no vuelvan gobiernos que tengan la idea de la redistribución de la riqueza, el vínculo con los demás países latinoamericanos, la independencia de los grandes poderes internacionales".

"En el idioma de ellos, al cuestión es que no vuelva el populismo. Y entonces todo consiste en criminalizar a los dirigentes, reduciendo su actuación al Código Penal", remarcó.

La Sala I de la Cámara de Casación Penal ordenó investigar la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman presentó hace casi dos años contra la ex jefa de Estado por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA.