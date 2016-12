jugadores-que-subieron.jpg

Según el sitio especializado, de pasado en Rosario Central y hoy en el PSG francés, que actualmente está tasado en u$s 10,5 millones, creciendo un 100% con el primero de enero de este año., cifra récord para la institución canalla., quien aparece segundo en este ranking., u$s 7,9 millones más que a principios de año., de Racing, que saltó de valer u$s 800 mil en enero a u$s 7,4 millones en la actualidad.Del otro lado, y aunque llame la atención,. El delantero que todo el año vistió la camiseta del Boca, bajando u$s 12,1 millones su valor en referencia a enero., quien llegó con mucha ilusión a Vélez y apenas marcó 2 goles en 8 partidos. El delantero tiene un valor de mercado de u$s 2,6 millones, u$s 1,6 millones debajo de su cotización en enero.