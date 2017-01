Embed Encuesta Cambiemos 2017 pic.twitter.com/NmQUubEL1o — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 31 de diciembre de 2016

Embed Vamos a despedir el último día del año con humor. Es que ya se sabe, nada grande se puede construir desde el desánimo. Los quiero mucho… pic.twitter.com/nuU1zn9ofs — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 31 de diciembre de 2016

Embed Servini de Cubría le dijo a Ambito Financiero que en 40 años de Poder Judicial nunca había sufrido tantas presiones como con este gobierno. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 31 de diciembre de 2016









recurrió a la ironía para despedir el año y publicó en su cuenta oficial de la red social Twitter un mensaje de una supuesta encuesta con cuatro opciones que aludían a su figura., reza el mensaje que lleva la foto de un formulario con la siguiente pregunta: "¿Quién mató al joven Jesucristo?, y luego pueden leerse las cuatro opciones: "a) Cristina b) Elisabet c) Fernández d) de Kirchner".Y en otro mensaje, la ex mandataria agrega:Horas antes, la ex jefa de Estado se había referido en la misma red social a la renuncia de la magistrada María Romilda Servini a su condición de jueza electoral de la provincia de Buenos Aires."Servini de Cubría le dijo a Ambito Financiero que en 40 años de Poder Judicial nunca había sufrido tantas presiones como con este gobierno. Hay un hilo de complicidad en la Justicia que involucra al oficialismo, a los grupos de poder económico y a los servicios de inteligencia", observó.