Lasen comparación con el mismo mes de 2015, por lo que, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta manera, informaron. "Si bien en diciembre se observó un público más dinámico en materia de consumo , que aprovechó las ofertas y las posibilidades de financiamiento que ofreció el mercado,consignó el relevamiento., durante las cuales los comercios lanzaron promociones en indumentaria, calzado, textil blanco, marroquinería, bijouterie y descuentos de hasta el 50 por ciento en el resto de los rubros.Algunas medidas como "la exención de Ganancias en el aguinaldo, el bono compensatorio a jubilados, el bono de fin de año asignado para el sector privado, los programas Ahora 18 y Ahora 12, los acuerdos CAME-ATACyC para dar 12 cuotas sin interés" ayudaron a "reactivar la demanda sobre el final de 2016" y "darle liquidez y movimiento al comercio en la fecha más esperada del año", destacó.Sin embargo,-en comparación con el año pasado-tras el desempeño durante Navidad.Por otro lado,frente al mismo mes del año pasado"."Como dato positivo del mes, las ventas superaron las expectativas de los comercios, que eran muy bajas. La parte negativa de ese comportamiento superior al esperado, es que muchos negocios se quedaron sin stock de mercaderías para vender", consideró CAME. El informe concluyó queque generó la inflación y la destrucción de empleo en sectores como el público y la construcción principalmente".Además,El informe también evaluó que "las ventas tanto de diciembre como del año podrían haber sido muy superiores si no fuera por la competencia desleal constante que ofreció el comercio ilegal en la vía pública, en casi todas las ciudades comerciales del país".