Un hombre irrumpió esta madrugada en una fiesta de Año Nuevo en la ciudad brasileña de Campinas y mató a tiros a doce personas, entre ellas su ex pareja y el hijo de 9 años que tenían en común y se suicidó.



El homicida, cuyo nombre no fue divulgado, saltó el muro de una residencia en Jardim Aurelia, barrio de Campinas, ciudad del interior del estado de San Pablo, ingresó al salón principal y comenzó a disparar con una pistola.



Además de las 12 víctimas de la misma familia, el ataque dejó 3 personas heridas, que fueron hospitalizadas en el centro de salud de la Universidad de Campinas (Unicamp).



El agresor, de 40 años, que estaba en proceso legal de divorcio de su ex pareja y que no aceptaba la separación, luego de la masacre se disparó en la cabeza, junto a su cuerpo fue encontrado un cargador con munición extra para su pistola.



Del total de víctimas, 11 murieron en la residencia en que se realizaba la fiesta y la otra en el hospital; 9 eran mujeres y 2 hombres, además del menor de edad.