Una ex pareja deel hombre degollado dentro de su auto en el barrio porteño de Flores, permanecía prófuga por su presunta participación en el crimen, por el que ya hay un sospechoso detenido.La mujer quedó vinculada al homicidio a partir de los dichos de testigos,y el hallazgo de ropas ensangrentadas en el hotel donde residía, al igual que su supuesto cómplice, indicaron fuentes policiales

La víctima, de 55 años, había ido a visitar a una amiga suya que reside en dicho hotel situado en la calle Fray Cayetano Rodríguez al 300, a una cuadra de Plaza Flores, y que a metros de la entrada del mismo fue degollado en el interior de su Mercedes Benz E200 en el que había arribado.

Por su parte,la amiga de Pelisch contó a la prensa que éste la había ido a visitar por el Año Nuevo y que cuando ella salió a la calle a saludarlo lo vio aún con vida pero con el cuello cortado y con "la cara desfigurada con un hierro".

"Pude subirme con él a la ambulancia. Me puso al lado de él, le di la manito y le dije 'no te vas a morir, no te vas a morir´. Pero llegó al hospital (Alvarez) y murió", recordó la mujer.

"A mi amigo no me lo van a devolver más", dijo la amiga de Pelisch, que se excusó de dar detalles sobre quiénes pueden ser los autores del crimen: "Eso está en manos de la Justicia. No puedo decir nada".

En tanto, los investigadores policiales y judiciales realizaban distintas diligencias en procura de detener a la ex pareja de Pelisch, de nombre Micaela, quien ayer no pudo ser localizada en los allanamientos al hotel de la calle Fray Cayetano Rodríguez.

La policía detuvo a un joven de 29 años como sospechoso de haber participado en el crimen, también secuestraron ropas con sangre en la habitación de Micaela y, además, se entrevistaron con su madre de ésta,y aportó los nombre de los presuntos cómplices.

El detenido tiene antecedentes por un hecho de caso de "lesiones en riña" ocurrido en 2007, mientras que se investiga la posible participación en el hecho de un tercer sospechoso que al parecer también es pasajero del mismo hotel que la ex de Pelisch.

El crimen de Pelisch fue descubierto este domingo a la 1.15, por policías que recibieron un llamado al 911 que los alertó de la presencia de un hombre malherido en su auto estacionado en Bacacay y Fray Cayetano Rodríguez.

Cuando los efectivos llegaron al lugar hallaron el vehículo con la puerta delantera abierta del lado del conductor y la luneta trasera rota, y a la víctima con un profundo corte a la altura de la garganta.

Si bien en un primer momento se siguió la pista de un posible robo, esta hipótesis se descartó en base a los elementos que apuntaron contra la ex pareja de Pelisch, quien residía en el barrio de Belgrano, y sus supuestos cómplices.