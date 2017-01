Mariela Gonzales Ataque.f4v

, contó Mariela en declaraciones a“Todo era por celos, no quería que trabaje y me preguntaba con quién andaba”, agregóEl hecho ocurrió en el barrio Zeballos, en la localidad bonaerense de Florencia Varela. “No me asfixiaba apretándome. Yo empecé a vomitar y vomitar sangre. Ya no veía por los golpes. No sé de dónde,señaló.“Ahora estoy custodiada, tengo el botón antipánico y la policía lo está buscando. Pero me cagó la vida, yo ya no vivo tranquila.”, agregó la mujer con la cara moretoneada.Con lágrimas en los ojos sostuvo: “. Ahora se que no lo conocía en realidad.”,dijo Mariela.