Acompañado por la ministra de Salud bonaerense y jefes comunales de distritos vecinos, el intendente, un centro de atención modelo, inédito en el ámbito de los municipios de la provincia de Buenos Aires, tanto por su extensión de 700 metros cuadrados como por ser un centro que abarca todas las fases del tratamiento de ambas patologías.Este moderno centro de salud cuenta en forma integrada con seis consultorios externos, un taller de cocina para la capacitación profesional de los concurrentes, dos salones de usos múltiples y una comunidad terapéutica con capacidad para 18 personas, distribuidas en nueve habitaciones con baño privado."Que nadie se equivoque con este acto.. Ningún vecino pregunta quién financia la salud: si el gobierno nacional, provincial o municipal. Lo que importa es que la atención sea de calidad, pública y moderna. Estoy orgulloso como intendente de todos los escobarenses de inaugurarEs una forma más de seguir luchando por el bienestar de nuestro pueblo", enfatizó Sujarchuk durante el acto que convocó a funcionarios nacionales y municipales, intendentes, concejales de distintos bloques políticos, representantes de la sociedad civil y vecinos.Del acto participaron la ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires,; los intendentes(Merlo),(Malvinas Argentinas),(Mercedes),(Pilar),(Campana) y(Exaltación de la Cruz), la diputada nacional, funcionarios nacionales, provinciales y municipales del área de Salud, el presidente del Concejo Deliberante de Escobar,ediles, autoridades educativas, religiosas y policiales."Este hospital que desde hoy tiene el partido Escobar representa nada menos que la garantía de derechos que todo ciudadano tiene en relación a la salud. Por eso no tengo más que palabras de agradecimiento para el intendente porque es con este tipo de compromisos que en el día a día se va construyendo la red social que evita las enfermedades", sostuvo la ministra Ortiz.Por su parte,, director del centro de salud, afirmó: "Hoy es un día de mucha emoción para quienes venimos batallando desde hace mucho tiempo en materia de adicciones. Ahora tenemos con qué luchar contra estas enfermedades tan complejas. Como persona, como profesional y como adicto recuperado, quiero agradecerle al intendente la oportunidad de estar al frente de esta institución tan necesaria para todo Escobar".Sujarchuk concluyó:. Los vecinos ya no preguntarán más en Facebook qué pasa con los pibes que se drogan en las plazas porque esos pibes podrán atenderse en este nuevo centro de calidad, abierto a toda la comunidad, con excelentes profesionales. Las familias con recursos económicos seguramente tienen dónde atenderse, pero en los barrios se ve gente sin laburo, con cara de tristeza, preocupados porque no pueden parar la olla y ellos son los que necesitan de un Estado municipal presente. Hoy tenemos el orgullo de inaugurar una nueva obra que incluye y amplía derechos entre todos los escobarenses".