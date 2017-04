Paula Chaves generó polémica tras protagonizar una tapa de revista en la que declaraba que "elegía ser ama de casa" mostrándose con una aspiradora limpiando la casa.

Tras las fuertes repercusiones, la conductora se mostró indignada con los comentarios y lanzó: "Me encantaría que me vieran cómo estoy ahora: toda traspirada, con un rodete, con Balta arriba y Oli dando vueltas. Pero si me muestro así van a saltar a decir 'esta mina se tiene que producir'".

"La realidad es que hoy está todo muy sensible y se critica todo. En su momento cuando yo estaba embarazada, las chicas que hoy critican esa tapa me decían 'cómo te vas a mostrar así de gorda en televisión, guardate es tu casa'", detalló en Los Ángeles a la mañana.

