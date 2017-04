"Hoy acepto mi homosexualidad", escribía hace 7 años por primera vez Ricky Martin, respecto a su sexualidad, que por muchos años estuvo envuelta en rumores y dudas.

El cantante puertorriqueño escribió un emotivo texto dirigido a sus fans y los medios, en el que abría su corazón de una manera especial.

"En los últimos meses me di a la tarea de escribir mis memorias. Un proyecto que sabía sería verdaderamente importante para mí porque desde que escribí la primera frase me di cuenta que sería la herramienta que ayudaría a liberarme de cosas que venía cargando desde hace mucho tiempo. Cosas que pesaban demasiado. Escribiendo este minucioso inventario de mi vida, me acerqué a mis verdades. Y esto es de celebrar!", escribió en el primer párrafo de su carta.

