Sofía Gala sorprendió a muchos al declarar en una entrevista que "teniendo tres trabajos no llega a fin de mes". Inmediatamente, le llovieron las críticas en las redes sociales.

La hija de Moria Casán salió a aclarar lo dicho en forma tajante: "No está pasando que sale cada vez todo más caro en los últimos meses, lo vengo diciendo hace mucho tiempo. ¿No sale todo más caro? ¿O me pasa a mí sola? No dije que no tengo para comer".





