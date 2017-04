Ana Ros

La esloveniafue nombradaen el conteo de The Wold's Best 50 Restaurants , que reúne lo mejor de la gastronomía mundial cada año. Es la jefa de la cocina de Hiša Franko , un establecimiento del Valle de Soča, y puso a Eslovenia en el mapa culinario.Ros es hija de un médico y una periodista y, aunque la familia de su madre está llena de diplomáticos, sus estudios de relaciones internacionales quedaron en suspenso de manera indefinida cuando conoció y se casó con su marido, Valter, y se hizo cargo del restaurante de su familia política.Unos 20 años después,que dieron origen a una cadena de abastecimiento conocida como "" (por la distancia entre el huerto y la cocina) que incluye a 60 proveedores y reactivó las tradiciones culinarias.Con la independencia de Eslovenia, que fue en 1991 durante la disolución del Yugoslavia, Ros y los demás habitantes se encontraron con un nuevo escenario. "Nos despertamos después de una largo sistema socialista y comunista donde todo era igual. No había espacio para ser creativo en la cocina porque nadie tenía interés por comer algo diferente", explicó la chef.Pero hoy en día el menú de Hiša Franko incluye platos como ravioles de lúpulo con seso de cabrito. "La gente todavía ve a Eslovenia como una pequeña provincia del Imperio Austrohúngaro, y a veces recibimos clientes que llegaron con la idea de que no puede haber buena comida", explicó Ros.Pero la chef se hizo popular también gracias a un documental de Netflix que fue estrenado en 2016, y desde entonces sus clientes están más al tanto de lo que pueden esperar. "Tienen curiosidad, y eso me dio la libertad de ser creativa. Cuanto más creativa soy, más feliz está la gente", aseguró la chef en una entrevista a propósito de su flamante título