La propuesta brindada a los maestros volvió a ser del 19% en tres tramos, más un 5% en concepto de presentismo, mientras otra vez fue ofrecida la cláusula gatillo por inflación y $500 para moderar la pérdida del poder adquisitivo durante el año pasado. Así lo sostuvo en medio de un nuevo paro docente de 48 horas que comenzó este miércoles tras no llegar a un acuerdo durante la reunión concretada en el Ministerio de Economía provincial., mientras otra vez fue ofrecida la cláusula gatillo por inflación y $500 para moderar la pérdida del poder adquisitivo durante el año pasado.

"Piensan que extender el paro y hacer sufrir a los chicos nos va a desgastar. Yo no voy a especular", enfatizó la mandataria provincial al referirse a las huelgas puestas en marcha por los gremios docentes por el conflicto salarial. En ese sentido, destacó que "en algunos lugares de la provincia, el acatamiento ha sido cero".

"Hay 23 gremios en la provincia que aceptaron nuestra propuesta. ¿A esos no les interesan sus trabajadores?", cuestionó y advirtió: "Este mes los docentes van a cobrar con descuentos y un premio por presentismo para los que fueron a trabajar".

Al referirse a la propuesta de su gobierno respecto de disminuir el ausentismo, argumentó que "el chico que tiene cuatro docentes por año está siendo estafado". "No hablamos del que se enferma y necesita faltar, hablamos del que abusa", insistió.

En tanto, resaltó: "Hoy en la provincia estamos en una inversión de 28.000 millones de pesos, reducida para pagar a los docentes". Relató el encuentro con una maestra, quien le dijo: "No hago paro porque acá no hay asfalto y los chicos no pueden ir a la escuela cuando llueve. Si encima yo le hago paro, ¿qué perspectiva le estoy dando a este chico?".

En declaraciones radiales, aseguró: "El 40% de la plata que gastamos en obra pública es hidráulica. Aunque no se vea, vamos a poner mucha plata ahí" y afirmó que su gobierno está "haciendo obra en ruta para salvar vidas".