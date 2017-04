Un participante de Cuestión de Peso 2017 manifestó que había tenido una relación amorosa con el padre de Ailén Bechara.

Al ser consultada por el tema en una entrevista televisiva, la modelo se quebró inmediatamente: "Cuando este personaje lo empezó a contar, me llamaron. Tocaron un tema delicado con una liviandad en televisión. No es importante si tuvo la relación o no. Mi viejo puede hacer lo que quiera. Pero decían 'sos el padrastro de Ailén' con una tranquilidad".





