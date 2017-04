Eva de Dominici es dueña de un ¡lomazo! y así lo mostró en sus redes sociales, donde publicó sensuales videos de su rutina para trabajar glúteos y brazos.

“We are doing it ! My coach @peetfit is the coolest, Mi entrenador Es el más buena onda de todos muchas gracias Peet”, escribió Eva en inglés y en español para sus seguidores, junto a tres videos.

Seguí leyendo más en RatingCero.com